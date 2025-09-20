ua en ru
Стильно и дорого: Рамина и Навроцкая показали, с чем носить брюки осенью, чтобы быть в тренде

Суббота 20 сентября 2025 13:07
Ольга Навроцкая и Рамина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Осень это время многослойных образов и практичных решений, а главным элементом гардероба становятся брюки. Интервьюер Рамина и дизайнер Ольга Навроцкая уже показали, как собирать трендовые образы и выглядеть эффектно.

РБК-Украина рассказывает, с чем носить брюки и какие "луки" будут самыми стильными этой осенью.

Рамина показала спортивный шик в городском ритме

Блогер выбрала широкие серые брюки с высокой талией, и это главный тренд осени, который добавляет силуэту стройности и позволяет двигаться свободно. Она надела их с темно-синим поло. Такой простой, но акцентный верх создает контраст и подчеркивает талию.

К образу добавлены кроссовки и кожаный коричневый пояс, который "поддерживает" четкую линию талии. А в руках Рамина держала шоколадную кожаную куртку - идеальный вариант на прохладные вечера. Этот "лук" подходит для активного дня в городе, встреч с друзьями или casual-офиса: он легко трансформируется, если добавить жакет или массивные украшения.

Стильно и дорого: Рамина и Навроцкая показали, с чем носить брюки осенью, чтобы быть в трендеРамина поразила стильным "луком" (скриншот)

Навроцкая показала, с чем носить джинсы осенью

Дизайнер выбрала свободную рубашку нежного лимонного оттенка, это идеальный выбор для первых прохладных дней, который дарит светлую и теплую гамму. Она подчеркнула талию карамельным пояском, а низ дополнила джинсами с прямым кроем и легким "клешем", который визуально удлиняет ноги.

Завершили образ крупная кожаная сумка терракотового цвета с декоративным бантом и удобные коричневые босоножки. А еще Ольга выбрала лаконичные украшения с характером. Такой образ отлично подходит для дневных выходов, неформальных встреч или арт-мероприятий: он выглядит дорого благодаря натуральным материалам и теплой палитре.

Стильно и дорого: Рамина и Навроцкая показали, с чем носить брюки осенью, чтобы быть в трендеНавроцкая очаровала модным образом на осень (скриншот)

Почему эти образы "работают"

Оба варианта основываются на базовых вещах - рубашке или поло, широких брюках, качественной обуви. Но благодаря фактурам и правильным аксессуарам "луки" создают ощущение "городской роскоши". Широкий крой добавляет комфорта, а сочетание натуральных тканей и насыщенных оттенков делает образы универсальными.

Эти идеи легко адаптировать под собственный стиль: добавить каблук для вечернего выхода, сменить сумку на рюкзак для путешествия или подчеркнуть образ массивными украшениями.

