"То, чего хотят люди": Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Китая и Тайваня

Китайский лидер Си Цзиньпин, выступая на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя страны Мао Цзэдуна, заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Так, он пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" Тайваня от Китая.

"Реализация полного воссоединения Китая является неизбежной тенденцией. Это самый большой национальный интерес и то, чего хотят люди", - сказал Си.

Он отметил необходимость более добросовестно внедрять политику правящей в Китае Компартии по решению вопроса Тайваня и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года (когда Китай и Тайвань признали единство Китая - ред.).

Кроме того, Цзиньпин подчеркнул необходимость развивать взаимодействие с Тайванем во всех областях и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.

В то же время он в очередной раз предостерег от попыток провозглашения независимости Тайваня.

"Мы будем решительно препятствовать кому-либо добиваться отделения Тайваня от Китая", - подчеркнул глава Китая.