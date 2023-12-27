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"То, чего хотят люди": Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Китая и Тайваня

КНР, Среда 27 декабря 2023 09:42
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"То, чего хотят люди": Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Китая и Тайваня Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Китайский лидер Си Цзиньпин, выступая на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя страны Мао Цзэдуна, заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Так, он пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" Тайваня от Китая.

"Реализация полного воссоединения Китая является неизбежной тенденцией. Это самый большой национальный интерес и то, чего хотят люди", - сказал Си.

Он отметил необходимость более добросовестно внедрять политику правящей в Китае Компартии по решению вопроса Тайваня и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года (когда Китай и Тайвань признали единство Китая - ред.).

Кроме того, Цзиньпин подчеркнул необходимость развивать взаимодействие с Тайванем во всех областях и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.

В то же время он в очередной раз предостерег от попыток провозглашения независимости Тайваня.

"Мы будем решительно препятствовать кому-либо добиваться отделения Тайваня от Китая", - подчеркнул глава Китая.

Конфликт Тайваня и Китая

Пекин рассматривает остров Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ней полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

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