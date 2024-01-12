Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту

Первые в 2024 году выборы, за которыми внимательно следит мир, состоятся на Тайване – их результат будет иметь глобальное геополитическое влияние. Кто может победить на этих выборах, как на это может отреагировать Китай и есть ли риск новой войны, – в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

При подготовке материала использовались публикации VOX, The Diplomat, Al Jazeera, Reuters, Xinhua, а также эксклюзивный комментарий руководителя секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрия Пойты.

Гоминьдан VS демократы

В субботу, 13 января, на Тайване пройдут президентские и парламентские выборы. За пост президента Тайваня в эти выходные будут бороться представители трех партий: нынешний вице-президент Лай Циндэ из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), мэр города Нью-Тайбэй Хоу Юи из партии Гоминьдан и лидер молодой Тайваньской народной партии Кэ Вэньчже.

После поражения в гражданской войне с коммунистами в конце 1940-х годов, лидер Гоминьдана Чан Кайши вместе со сторонниками скрылся на острове Тайвань, атаковать который коммунисты так и не решились. С этого момента Тайвань де-факто стал независимой страной (хотя номинально претендовал и на территорию материкового Китая, где образовалась коммунистическая Китайская народная республика). В стране десятилетиями царил авторитаризм, но с 1980-х Тайвань постепенно перешел на демократические рельсы, со свободными выборами и гарантиями прав человека.

Начиная с первых демократических выборов в 1992 году две основные политические партии Тайваня (Гоминьдан и ДПП) меняли лидерство каждые восемь лет. Однако в этот раз эта "традиция" может быть нарушена, поскольку Лай Циндэ является фаворитом президентской гонки, а попытки Хоу Юи и Кэ Вэньчже пойти единым оппозиционным фронтом провалились из-за разногласий.

Однако на парламентских выборах ситуация может оказаться иначей. ДПП вряд ли удастся завоевать монобольшинство в парламенте, а значит, право создать правительство может получить коалиция Гоминьдана и Тайваньской народной партии. А значит, президенту и парламенту придется как-то уживаться и искать компромисс при принятии тех или иных решений.

Следующим президентом Тайваня может снова стать представитель демократов (фото: Getty Images)

Как ни странно, сегодня Гоминьдан поддерживает сближение Тайваня с Китаем, в отличие от ДПП, выступающей за самостоятельность острова и сближение с Соединенными Штатами. Тайваньская народная партия, созданная в 2019 году, находится в оппозиции как к Гоминьдану, так и к ДПП.

Как пояснил РБК-Украина руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта, нынешняя прокитайская позиция Гоминьдана связана, прежде всего, с идеологией партии, предусматривающей возвращение власти над всем Китаем, которая была потеряна после поражения в гражданской войне. Но сегодня такой сценарий выглядит невыполнимым, поэтому часть "старого поколения" Гоминьдана пришла к выводу: если не можешь покорить сверхдержаву Китай – стань его частью.

"Но эту позицию по объединению разделяют не все члены Гоминьдана, а те, кто и поддерживают, не говорят об этом вслух, поскольку общество не поддерживает объединение с Китаем. Для любой политической партии говорить об объединении с Китаем – это самоубийство", – отметил в разговоре с изданием Пойта.

Остальные члены Гоминьдана выступають за сближение с Пекином, но с сохранением статус-кво. Одним из предвыборных обещаний Гоминьдана было возрождение торгового соглашения, которое будет способствовать дальнейшей либерализации торговли, что, как они утверждают, будет стимулировать китайские инвестиции в Тайвань. Но не стоит забывать, что это соглашение привело к студенческим протестам в 2014 году, в результате которых ДПП и вернула свою популярность среди тайванцев.

По мнению Гоминьдана, если вести с Пекином диалог, прекращенный после прихода к власти представителя ДПП Цай Инвэнь, и экономическое сотрудничество, это уменьшит риски военного противостояния с Китаем.

Партия Гоминьдан выступает за сближение с Китаем (фото: Getty Images)

За восемь лет правления Цай Инвэнь Тайвань отдалился от Китая и углубил свои отношения с США. Вашингтон фактически превратился в главного союзника Тайваня и его покровителя, хотя и не признает независимость острова.

Сегодня Тайвань – де-факто независимое государство, но вряд ли представитель демократов Лай Циндэ в случае победы на выборах будет делать какие-либо шаги в сторону провозглашения независимости от Китая. Хотя 80% тайванцев и не поддерживают присоединение к Китаю, но и формальная независимость от материка им тоже не по душе. Большинство тайванцев устраивает нынешняя ситуация.

Поэтому, с каким бы результатом не закончились выборы на Тайване, на статус острова это вряд ли повлияет. Хотя Гоминьдан и хочет "дружить" с Пекином, присоединиться к Китаю ей не разрешат сами же тайваньцы. А демократы не будут разрушать статус-кво, чтобы не спровоцировать военное противостояние с китайцами. Да и вряд ли такой шаг Тайбэя одобрит Вашингтон, поскольку тогда Штаты могут быть вовлечены в войну с Китаем на стороне своего союзника.

"Большой брат" наблюдает

Китай всегда болезненно реагирует на любые действия Тайваня, которые не нравятся Пекину. Так, администрация Цай Инвэнь пережила в августе 2022 года самый серьезный за последние годы кризис в Тайваньском проливе, когда тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила остров. Пелоси стала самым высоким чиновником США, прибывшим на Тайвань с 1997 года. В ответ Китай провел военные учения со стрельбами вокруг Тайваня и имитацией высадки десанта и ракетных ударов.

Тайваньский вопрос для коммунистических властей Китая и его лидера Си Цзиньпина сверхпринципиален. Так называемое "воссоединение" с Тайванем записано в первых статьях партийного устава правящей Коммунистической партии и обновленной в 2018 году конституции КНР. И чем ближе становились выборы на Тайване, тем острее становилась риторика Китая.

В конце прошлого декабря Си Цзиньпин, выступая на симпозиуме по случаю 130-летия рождения Мао Цзэдуна, заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пригрозил "решительно противодействовать" любым попыткам острова провозгласить свою независимость. Говорил он об этом и во время встречи с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке в прошлом году.

Си Цзиньпин хочет "воссоединения" с Тайванем и угрожает войной (фото: Getty Images)

До этого Пекин возобновил свое военное присутствие у берегов Тайваня, устраивая провокации с пересечением условной границы между государствами китайской боевой авиацией. А на днях на Тайване вообще объявляли воздушную тревогу из-за китайской ракеты-носителя со спутником, пролетевшей над южной частью острова.

Кроме того, Пекин публично пытается вмешиваться в избирательные процессы на острове, пугая тайваньских избирателей войной в случае победы демократов. В частности, в Китае заявляли, что голосование за ДПП – это фактически голосование за войну в Тайваньском проливе. А в новогоднем обращении Си Цзиньпин заявлял, что "воссоединение родины является исторической неизбежностью".

Намекал Китай и на возможные проблемы Тайваня в экономике. Несмотря на сложные политические отношения, Китай является основным экономическим партнером острова. В декабре Чжан Чжицзюнь, глава Китайской ассоциации связей через Тайваньский пролив, призвал тайванцев сделать "правильный выбор" 13 января.

Также на Тайване обвиняли Китай в кампаниях по дезинформации в социальных сетях.

Быть ли войне за Тайвань

Результат выборов на Тайване, очевидно, не устроит Пекин, а значит, нельзя исключать новой эскалации. Например, новых военных учений вокруг Тайваня или торговой блокады. А вот нападение на остров вряд ли сейчас возможно, поскольку у Китая еще нет достаточно сил для ведения такой войны.

"Китай еще не достиг уровня готовности своих сил, чтобы провести успешную операцию. Без достижения этих возможностей он вряд ли ее начнет, поскольку проиграет, потеряет значительную часть своего флота и самолетов, а также настроит против себя весь мир", - отметил в разговоре с изданием Юрий Пойта.

Китай еще не готов к вторжению на Тайвань (фото: Getty Images)

Однако в будущем подобная военная операция по "воссоединению" может все же состояться, и Китай к ней интенсивно готовится. Как заявлял ранее директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс, достичь полной готовности к нападению на Тайвань китайская армия может уже в 2027 году. Однако, как считает Пойта, по состоянию на сегодняшний день этот термин сместился на 2030-й.

"Итак, следующие несколько лет точно не будут поворотными и Китай точно не пойдет на вторжение, но 2027-2030 годы оцениваются как более нестабильный и менее прогнозируемый период. Начнет ли Китай операцию или нет, мы не можем точно сказать, но Китай будет брать во внимание целый ряд факторов. В частности, готовность США вмешаться в конфликт и готовность собственной экономики и общества к войне", – сказал эксперт.

Война за Тайвань, в случае вступления в нее Соединенных Штатов, может обойтись в 10 триллионов долларов, что составляет 10% мирового ВВП, посчитали недавно аналитики Bloomberg. Последствия затронут все стороны конфликта: экономика Тайваня будет разрушена, а китайская и американская – терпят огромные убытки.

Корысть или имперские амбиции

В любом случае, Китай и его лидер Си Цзиньпин не даст покоя Тайваню и не откажется от стремления к "воссоединению". Тайвань является крупнейшим в мире производителем полупроводников, а значит, получение власти над островом позволит Китаю контролировать мировой рынок микрочипов.

Но вряд ли микрочипы являются причиной желания Китая покорить Тайвань, считает Пойта, поскольку война приведет к разрушению производства на острове. Более того, даже если Китай и завладеет тайваньской промышленностью, то получить нужные для производства микрочипов технологии у него вряд ли получится. Монополисты среди производителей станков для "штамповки" микрочипов – Нидерланды, являющиеся одним из союзников США по НАТО.

Си Цзиньпин вряд ли откажется от захвата Тайваня (фото: Getty Images)

Что и питает захватнический интерес Китая, так это амбиции Си Цзиньпина и схожее с российским диктатором Владимиром Путиным желание войти в историю "собирателем земель". "Китай как и Россия имеет такое же мировоззрение, что то, что принадлежало Китаю в древние времена, – это китайская сфера влияния. Наверное, такое мышление, что Китай должен восстановить себя как великое государство, является доминирующим в китайском руководстве и обществе. И, наверное, это и является определяющим фактором", – объяснил Пойта.

Пекину уже удалось вернуть под контроль Гонконг, имевший с 1997 года автономный статус в составе Китая, подавив в 2020 году антикитайские протесты и фактически ликвидировав демократическую оппозицию. А объединение с Тайванем является частью так называемой "китайской мечты".

Помимо идеологической составляющей, Тайвань имеет для Китая и стратегическое значение. Тайвань лежит в пределах так называемой "первой островной гряды" по соседству с материком. И сегодня для того, чтобы выйти за пределы этой первой гряды, отмечает Пойта, Китаю нужно преодолеть два пролива - между Тайванем и Японией и между Тайванем и Филиппинами.

"Эти два "узких места" можно сравнить с Керченским проливом. Это слабые места для китайского флота. Поэтому, если Китай будет контролировать Тайвань, то он фактически окажется на передней линии и сможет проводить дальнейшую экспансию к границам так называемой "второй островной гряды", – объяснил эксперт.

Итак, Тайвань может стать для Китая таким же плацдармом для дальнейшей агрессии, как когда-то украинский Крым стал плацдармом для России.