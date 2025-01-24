Как действовать при получении повестки, чтобы не иметь проблем: советы юриста

Как украинцам нужно действовать при получении повестки

По словам эксперта, при получении гражданином повестки, важно:

общаться с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вежливо;

соблюдать действующее законодательство Украины.

"Стоит истребовать у должностных лиц их удостоверения для подтверждения их полномочий", - отметил Гончаренко.

Он сообщил, что дальше - по требованию - нужно предоставить документы, которые истребуют работники ТЦК.

Юрист добавил, что важно иметь при себе военно-учетный документ - чтобы избежать получения штрафа за нарушение правил воинского учета.

"Если человек действительно не соблюдает правила воинского учета, не имеет с собой военного документа или находится в розыске, то ему имеют право выдать повестку для проверки данных", - рассказал эксперт.

В завершение он объяснил, что неявка по такой повестке влечет за собой: