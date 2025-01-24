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Как действовать при получении повестки, чтобы не иметь проблем: советы юриста

Повестку от ТЦК можно получить даже на улице (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Общая мобилизация в Украине продолжается. Поэтому при получении повестки нужно придерживаться действующего законодательства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Даниил Гончаренко.

Как украинцам нужно действовать при получении повестки

По словам эксперта, при получении гражданином повестки, важно:

  • общаться с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вежливо;
  • соблюдать действующее законодательство Украины.

"Стоит истребовать у должностных лиц их удостоверения для подтверждения их полномочий", - отметил Гончаренко.

Он сообщил, что дальше - по требованию - нужно предоставить документы, которые истребуют работники ТЦК.

Юрист добавил, что важно иметь при себе военно-учетный документ - чтобы избежать получения штрафа за нарушение правил воинского учета.

"Если человек действительно не соблюдает правила воинского учета, не имеет с собой военного документа или находится в розыске, то ему имеют право выдать повестку для проверки данных", - рассказал эксперт.

В завершение он объяснил, что неявка по такой повестке влечет за собой:

  • административную ответственность;
  • объявление в розыск - как нарушителя административного законодательства.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".

В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - для пополнения ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.

Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.

В связи с этим мы рассказывали, могут ли ТЦК вручать повестки на блокпостах.

Читайте также, что делать, если повестку вручили не по месту регистрации.

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