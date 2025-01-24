Як діяти при отриманні повістки, щоб не мати проблем: поради юриста

Загальна мобілізація в Україні триває. Тому під час отримання повістки потрібно дотримуватись чинного законодавства.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.
За словами експерта, під час отримання громадянином повістки, важливо:
"Варто витребувати у посадових осіб їх посвідчення для підтвердження їхніх повноважень", - зауважив Гончаренко.
Він повідомив, що далі - на вимогу - потрібно надати документи, які витребують працівники ТЦК.
Юрист додав, що важливо мати при собі військово-обліковий документ - щоб уникнути отримання штрафу за порушення правил військового обліку.
"Якщо особа дійсно не дотримується правил військового обліку, не має з собою військового документу або перебуває в розшуку, то їй мають право видати повістку для перевірки даних", - розповів експерт.
Насамкінець він пояснив, що неявка за такою повісткою несе за собою:
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".
Того ж дня очільник держави видав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію" - для поповнення ЗСУ та інших військових формувань новими військовослужбовцями по всій території країни.
Згодом воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.
З огляду на це ми розповідали, чи можуть ТЦК вручати повістки на блокпостах.
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