Нарушение правил воинского учета. Грозит ли штраф украинцам за границей

РБК-Украина рассказывает, грозит ли такое наказание тем украинцам, которые находятся за границей, а также о каких именно штрафах идет речь.

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Руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько та партнери" Ирина Ан в комментарии РБК-Украина рассказала, что наложение штрафа за нарушение воинского учета осуществляется как результат "рассмотрения дела о привлечении лица к административному правонарушению".

"Такое дело рассматривается руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на учете в котором находится человек, или к которому на учет он должен был бы стать (по адресу регистрации)", - объяснила эксперт.

При этом рассмотрение дела проводится по месту совершения правонарушения - то есть в соответствующем ТЦК.

"Закон не определяет участие лица, привлекаемого к ответственности в таких правонарушениях, обязательным. Поэтому вполне реально, что на человека может быть наложен штраф за нарушение правил воинского учета", - отметила юрист.

В то же время она добавила, что у человека при этом "остается возможность обжалования штрафов в суде".

Юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Даниил Гончаренко в комментарии РБК-Украина признал, что "пребывание человека за границей несколько усложняет выполнение правил воинского учета".

"Но это не лишает такой обязанности. Поэтому к лицам, которые не выполняют требования военного законодательства, могут быть применены санкции - в том числе согласно 210 статье КУоАП", - рассказал он.

По словам юриста, в условиях военного положения ТЦК и СП могут накладывать административные постановления о штрафе заочно.

"Поэтому если человек находится за границей и нарушает правила воинского учета, например не явился в ТЦК по повестке, на него могут наложить штраф, и он должен его оплатить. В свою очередь, такой штраф можно обжаловать в суде", - подытожил эксперт.

Штрафы за нарушение правил воинского учета

Статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает наказание за нарушение правил воинского учета:

призывников

военнообязанных

резервистов

Согласно ей, такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 3400 до 5100 гривен.

Между тем повторное такое нарушение в течение года (если ранее человек уже был подвергнут административному взысканию), влечет за собой наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 5100 до 8500 гривен.

Если же такое правонарушение было совершено в особый период, украинцев могут наказать штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 17000 до 25500 гривен.

В то же время положения статьи не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных человека путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.