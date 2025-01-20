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Могут ли ТЦК вручать повестки на блокпосту: объяснение юриста

Понедельник 20 января 2025 13:14
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Могут ли ТЦК вручать повестки на блокпосту: объяснение юриста Повестки украинцам всегда должны вручать официально - по закону (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко
Эксперт: Михаил Лобунько

Практика вручения военнообязанным гражданам повесток на блокпостах в Украине вызывает многочисленные дискуссии и вопросы. Однако на этот счет существуют некоторые правовые аспекты.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Михаил Лобунько.

Могут ли ТЦК вручать повестки на блокпостах

Эксперт напомнил, что повестка - это официальный документ, который обязывает гражданина явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП):

  • либо для уточнения учетных данных;
  • либо для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • либо для мобилизации.

"Вручение повесток стало одной из актуальных тем в Украине, особенно в условиях военного положения. Вручение повесток на блокпостах - вопрос, который вызывает многочисленные дискуссии и вопросы", - подчеркнул юрист.

По его словам, основания для вручения повесток на блокпостах действительно могут быть.

"Законодательство Украины не запрещает вручение повесток на блокпостах. Согласно закону, повестки могут вручаться в любом месте, где возможно установить личность гражданина, подлежащего воинскому учету. Это может включать блокпосты, рабочие места, места жительства или даже улицу", - объяснил Лобунько.

Он отметил, что блокпосты являются местами повышенного контроля - особенно в зонах, где ведутся активные боевые действия.

"В таких условиях оперативные нужды могут требовать вручения повесток именно на блокпостах - для уточнения учетных данных и дальнейшей мобилизации", - сообщил эксперт.

В то же время он рассказал о некоторых правовых аспектах вручения повесток на блокпостах:

  • идентификация личности - речь идет о том, что повестка может быть вручена только после проверки документов и идентификации личности (это гарантирует, что повестка будет вручена именно тому, кто подлежит мобилизации);
  • официальное вручение - повестка должна быть вручена лично в руки под подпись (в случае отказа, это должно быть зафиксировано соответствующим актом).

В то же время, по словам юриста, граждане имеют право обжаловать действия должностных лиц - если они считают, что повестка была вручена с нарушением законодательства.

"В случае сомнений или нарушений, рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу для защиты своих прав", - отметил Лобунько.

В завершение он отметил, что вручение повесток на блокпостах является законной практикой в Украине, особенно в условиях военного положения.

"Важно соблюдать законодательные требования и процедуры, чтобы обеспечить права граждан и эффективность мобилизационных мероприятий. Граждане должны знать свои права и быть готовыми к взаимодействию с представителями ТЦК и СП в любом месте", - подытожил юрист.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько времени есть у украинцев, чтобы прийти в ТЦК после вручения повестки.

Читайте также, что делать, если повестку вручили не по месту регистрации.

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