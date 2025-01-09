Что делать, если повестку вручили не по месту регистрации: важные нюансы
Ранее представители ТЦК вручали повестки военнообязанным мужчинам только по месту регистрации. Сейчас нередки случаи, когда их выдают по фактическому месту пребывания гражданина.
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, что делать, если повестку вручили не по месту жительства.
- Законно ли вручать повестки не по месту регистрации
- Что делать, если вам вручили повестку не по месту регистрации
Законно ли вручать повестки не по месту регистрации
"Ситуация с вручением повесток в Украине во время военного положения регулируется законодательством, которое немного изменилось. Ранее существовала четкая привязка к месту регистрации, но сейчас ситуация несколько другая", - говорит Франчук.
Законодательство Украины, в частности Закон Украины "О военной обязанности и военной службе", не ограничивает вручение повесток только местом регистрации лица. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право вручать повестки по месту фактического пребывания гражданина.
"Вручение повестки не обязательно должно происходить по месту регистрации. Изменения в законодательстве позволяют вручать повестки независимо от места пребывания лица на военном учете. Закон обязывает военнообязанных сообщать ТЦК об изменении места жительства или пребывания в течение 7 дней. Это означает, что лицо должно быть доступно для органов ТЦК даже вне места регистрации. Следовательно, вручение повестки на улице, на работе, в общественных местах или в гостях - законно, если документ оформлен надлежащим образом", - объясняет юрист.
Повестку могут вручить:
- на улице: во время патрулирования, на блокпостах
- по месту работы: на предприятии, в учреждении
- по месту фактического проживания: даже если оно отличается от места регистрации
- в других общественных местах
"Поэтому, если вас остановили представители ТЦК во время отдыха или в гостях и вручили повестку, это не является нарушением закона",- отмечает Франчук.
Что делать, если вам вручили повестку не по месту регистрации
В случае вручения повестки не по месту регистрации, юрист советует придерживаться следующего алгоритма действий:
- принять повестку - отказ от получения повестки является административным правонарушением и может привести к штрафу
- уточнить данные - проверьте правильность указанных в повестке данных (ФИО, дату рождения, место жительства и т.д.). В случае обнаружения ошибок сообщите о них представителей ТЦК
- явиться в ТЦК в указанное время - неявка по повестке без уважительных причин также является правонарушением
- сообщить свой ТЦК - если вы получили повестку от ТЦК, который не соответствует вашему месту регистрации, рекомендуется сообщить об этом свой ТЦК по месту учета. Это поможет избежать недоразумений и согласовать дальнейшие действия
- пройти медицинскую комиссию (ВВК) - даже если повестка вручена не по месту регистрации, прохождение ВВК является обязательным. Однако, настаивайте на прохождении ВВК именно по месту вашего учета, поскольку именно там хранятся ваши медицинские документы
- обратиться за юридической консультацией - в случае возникновения каких-либо вопросов или сомнений относительно правомерности действий ТЦК, рекомендуется обратиться к юристу, который специализируется на военном праве
"Учтите, что если у вас есть военный билет с отметкой о пребывании на учете в конкретном ТЦК, это может предотвратить повторное вручение повестки (кроме повестки на прохождение ВВК)", - говорит Франчук.
Ранее мы рассказывали о том, что законодательство не предусматривает возможности бронирования работника после вручения повестки. Но если военнообязанного вызывают только для уточнения данных или для прохождения ВВК, то еще остается теоретическая возможность бронирования.
Читайте также о том, что штраф от ТЦК могут назначить даже военнообязанным украинцам за рубежом. Однако, в ряде случаев его можно обжаловать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.