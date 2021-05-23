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Лава вулкана зупинилася в сотнях метрів від 2-мільйонного міста в Конго

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Неділя 23 травня 2021 13:39
Лава вулкана зупинилася в сотнях метрів від 2-мільйонного міста в Конго Фото: Лава вулкана Ньірагонго зупинилася в сотнях метрів від міста (tv6.news)
Автор: Олександр Білоус

Потік лави від виверження вулкана Ньірагонго зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста Гома в Демократичній Республіці Конго. Частина жителів двохмільйонного міста раніше в паніці покинули свої будинки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Місцева влада, яка спостерігала за виверженням протягом ночі, повідомляє, що потік лави втратив інтенсивність", - повідомив офіційний представник уряду Патрік Муйя в Twitter.

Попереднє виверження Ньірагонго в 2002 році забрало життя 250 чоловік і залишило без даху над головою 120 000 чоловік. Це один з найактивніших вулканів у світі і вважається одним з найнебезпечніших. Суботнє виверження, по всій видимості, було викликано відкриттям тріщин і призвело до виверження потоків лави в різних напрямках.

Потік лави зупинився недалеко від аеропорту Гоми і міської межі, але постраждали навколишні села. Лава перетнула головну дорогу з Гоми, відрізавши його від північних районів Конго.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома.

Раніше повідомлялося, що на початку березня у Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.

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