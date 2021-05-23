У ДР Конго через виверження вулкана загинули п'ятеро людей

У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкана Ньірагонго почали евакуювати жителів міста Гома. При евакуації загинули щонайменше п'ятеро людей.

За його словами, люди загинули в дорожньо-транспортній пригоді під час евакуації з міста Гома, розташованого в 10 км від вулкана.

Губернатор також повідомив про декілька випадків грабежу і мародерства і про спробу втечі ув'язнених з в'язниці.