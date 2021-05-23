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У ДР Конго через виверження вулкана загинули п'ятеро людей

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ДР Конго, Неділя 23 травня 2021 19:34
У ДР Конго через виверження вулкана загинули п'ятеро людей Фото: в ДР Конго загинули п'ятеро людей (twitter.com/SamMwezezo)
Автор: РБК-Україна

У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкана Ньірагонго почали евакуювати жителів міста Гома. При евакуації загинули щонайменше п'ятеро людей.

Про це заявив губернатор провінції Північне Ківу генерал-лейтенант Констан Ндіма, передає місцевий портал Actualite.

За його словами, люди загинули в дорожньо-транспортній пригоді під час евакуації з міста Гома, розташованого в 10 км від вулкана.

Губернатор також повідомив про декілька випадків грабежу і мародерства і про спробу втечі ув'язнених з в'язниці.

Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома.

Сьогодні стало відомо, що потік лави від виверження вулкана Ньірагонго зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста Гома.

Крім того, в Конго через виверження вулкана евакуювали українських миротворців. Зараз вони знаходяться на базі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації.

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