ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ДР Конго через виверження вулкана евакуювали українських миротворців

Новость на русском →
ДР Конго, Неділя 23 травня 2021 16:21
У ДР Конго через виверження вулкана евакуювали українських миротворців Фото: евакуація з ДР Конго (facebook.com/yurakulpa)
Автор: РБК-Україна

У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкана Ньірагонго евакуювали українських миротворців. На даний момент вони знаходяться в режимі чергування на базі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації.

Про це повідомляє 18 окремий вертолітний загін в ДР Конго у Facebook.

"Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце. При переміщенні особовий склад діяв згідно з планом евакуації, затвердженим вищим керівництвом ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома.

Сьогодні стало відомо, що потік лави від виверження вулкана Ньірагонго зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста Гома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі миротворцы евакуація вулкан Конго
NEWS
Українців попередили про сильні дощі та грози
Українців попередили про сильні дощі та грози
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя