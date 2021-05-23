У ДР Конго через виверження вулкана евакуювали українських миротворців
У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкана Ньірагонго евакуювали українських миротворців. На даний момент вони знаходяться в режимі чергування на базі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації.
Про це повідомляє 18 окремий вертолітний загін в ДР Конго у Facebook.
"Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце. При переміщенні особовий склад діяв згідно з планом евакуації, затвердженим вищим керівництвом ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома.
Сьогодні стало відомо, що потік лави від виверження вулкана Ньірагонго зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста Гома.