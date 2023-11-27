В Израиле заявили, что ЦАХАЛ станет еще сильнее после перемирия с ХАМАС

"У вас есть несколько дней, мы вернемся к боевым действиям, используем то же количество силы и больше. Помните, что пока вы организуетесь, отдыхаете и расследуете, враг тоже делает то же самое", - заявил он, обращаясь к израильским военным.

По его словам, после завершения перемирия Израиль сначала использует по боевикам ХАМАС бомбы ВВС, а затем снаряды танков и артиллерии. И в заключение пехотные войска.

"Мы будем биться по всей Газе", – сказал он.

Что предшествовало

Ранее сегодня президент США Джо Байден выразил надежду, что перемирие между Израилем и ХАМАСом будет продолжено.

К слову, еще 25 ноября глава Государственной информационной службы Египта заявил о том, что Каир получил положительные сигналы от всех сторон по поводу возможного продолжения перемирия в Секторе Газа на один-два дня.

Недавно издание Bloomberg сообщило, что Израиль и ХАМАС могут продлить временное прекращение огня в Газе, чтобы позволить освободить больше заложников и пленных.

Освобождение заложников во время перемирия

Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых как израильтяне, так и иностранные граждане.

По данным СМИ, Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.

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