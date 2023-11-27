Израиль и ХАМАС планируют продлить режим прекращения огня, чтобы освободить заложников

Израиль и ХАМАС могут продлить временное прекращение огня в Газе, чтобы позволить освободить больше заложников и пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Четырехдневная пауза в военных действиях между Израилем и ХАМАС, которая была достигнута при посредничестве Катара и началась в пятницу 24 ноября, предполагала, что палестинские боевики освободят 50 заложников в обмен на 150 удерживаемых Израилем.

Также Израиль согласился прекратить огонь за каждый день, когда ХАМАС будет освобождать еще 10 пленных. Всего освобождены уже 58 заложников и 117 палестинских заключенных. ХАМАС планирует уволить еще 11 израильтян в понедельник 27 ноября.

Президент США Джо Байден поддержал продолжение режима прекращения огня, заявив, что это также позволяет доставить более критически необходимую гуманитарную помощь в Газу и найти заложников.

"Это соглашение построено таким образом, что его можно продлить, чтобы продолжать развивать эти результаты. Это моя цель", - сказал Байден.

Отмечается, что вечером 26 ноября ХАМАС обнародовал заявление, в котором говорится, что он стремится "продолжить перемирие по истечении четырехдневного периода".

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные готовятся к следующему этапу боев, но надеются, что "мы сможем вернуть домой как можно больше заложников, прежде чем это произойдет".

Утверждается, что военный кабинет Израиля собирается обсудить возможное продолжение режима прекращения огня.

Освобождение заложников

Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых израильтяне и иностранные граждане.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.