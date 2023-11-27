Байден заявил, что надеется на продолжение перемирия между Израилем и ХАМАС
Президент США Джо Байден выразил надежду, что перемирие между Израилем и ХАМАСом будет продолжено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Таким образом, надеется Байден, будет освобождено больше заложников. Также он прокомментировал увольнение 4-летней американки Эбигейл Идан, родителей которой убили боевики ХАМАС, а ее захватили в плен еще 7 октября.
"То, что она пережила, немыслимо", - сказал Байден на пресс-конференции в США.
Освобождение заложников
Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретятся со своими близкими.
25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.
Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых израильтяне и иностранные граждане.
Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.
Bloomberg сообщила, что Израиль и ХАМАС могут продлить временное прекращение огня в Газе, чтобы позволить освободить больше заложников и пленных.
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