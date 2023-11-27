Байден заявил, что надеется на продолжение перемирия между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден выразил надежду, что перемирие между Израилем и ХАМАСом будет продолжено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таким образом, надеется Байден, будет освобождено больше заложников. Также он прокомментировал увольнение 4-летней американки Эбигейл Идан, родителей которой убили боевики ХАМАС, а ее захватили в плен еще 7 октября.

"То, что она пережила, немыслимо", - сказал Байден на пресс-конференции в США.

Освобождение заложников

Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Их доставили в израильские больницы, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых израильтяне и иностранные граждане.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - читайте в материале РБК-Украина.

Bloomberg сообщила, что Израиль и ХАМАС могут продлить временное прекращение огня в Газе, чтобы позволить освободить больше заложников и пленных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.