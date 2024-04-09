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В Израиле сработал "Железный купол": сбита "подозрительная воздушная цель"

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Противовоздушная оборона Израиля сбила "подозрительную воздушную цель", вошедшую в воздушное пространство страны в районе Эйлата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Издание, ссылаясь на ЦАХАЛ, пишет, что цель сбита установленной на корабле системой "Железный купол", известной как C-Dome.

Разрушений и пострадавших нет.

Перед этим в южном городе Эйлат прозвучали сирены предупреждения о вторжении вражеских самолетов или беспилотников.

Угроза войны между Ираном и Израилем

 

В понедельник, 1 апреля, по столице Сирии Дамаск был нанесен ракетный удар. В результате атаки полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли 13 человек, одним из которых оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. В Израиле происшествие не комментировали.

ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать согласно простому принципу: нападающий на Израиль или планирующий напасть пострадает сам.

На территории Израиля блокируют GPS, чтобы нарушить возможную работу ракет и беспилотников. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о прекращении всех отпусков для служащих в боевых частях солдат.

США заявили о состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по объектам на территории Израиля, в том числе американским.

После этого Иран обратился к Соединенным Штатам с просьбой "отойти в сторону".

Подробнее о ситуации – в материале РБК-Украина.

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Израиль