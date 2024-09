Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ливанской "Хезболлы", произошли пожары

В заявлении израильского военного ведомства указывается, что сирены об угрозе вражеских атак звучали в период между 6:24 и 6:32 и между 6:52 и 07:00 по местному времени "в многочисленных районах на севере Израиля".

В ЦАХАЛ рассказали, что было обнаружено около 85 снарядов, перелетевших из Ливана на израильскую территорию.

"Некоторые из снарядов были перехвачены, а упавшие снаряды были обнаружены в районах Кирьят-Бялык, Цур-Шалом и Морешет", - говорится в заявлении израильских военных.

На местах многочисленных пожаров в этом районе работают пожарные и представители спасательных служб.

Кроме того, передали в ЦАХАЛ, под утро в районе Изреэльской долины было обнаружено "около 20 перелетевших из Ливана снарядов". Военные добавили, что большинство из них были перехвачены в результате работы ПВО, а остальные "упали на открытую местность". Данные о пострадавших не поступали.

Добавим, в сети были обнародованы кадры о пожарах в Израиле из-за сегодняшних обстрелов.

OVERNIGHT: Hezbollah launched more than 100 rockets into northern Israel pic.twitter.com/sfNJQmlqPO