Израиль нанес волну ударов по Ливану: "Хезболла" выпустила ракеты в ответ

Израиль атаковал объекты группировки "Хезболла" в Ливане в субботу, 21 сентября. Боевики в ответ выпустили ракеты по Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня заявила, что нанесла авиаудары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

В сети опубликовали соответствующие кадры с пожарами и сильным задымлением. Пока последствия атаки неизвестны. ЦАХАЛ больше не комментировал атаку.

В ответ боевики "Хезболлы" из Ливана выпустили шквал ракет по северу Израиля. По данным ЦАХАЛ, боевики выпустили около 25 ракет.

Израильская полиция отметила, что получила сообщение о падении ракет, нанесших ущерб и спровоцировавших пожары. Сообщений о пострадавших в результате атаки нет. Обстрел произошел спустя несколько минут после атаки Израиля.

На видео, опубликованных в социальных сетях, зафиксировано несколько попыток перехвата ракет.