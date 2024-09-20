Израиль ликвидировал топ-командира "Хезболлы", которого разыскивали США

Израиль во время сегодняшнего удара по Бейруту ликвидировал главу Оперативного подразделения "Хезболлы" и командира элитных сил "Радван" Ибрагима Акила. Также были убиты и другие боевики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля в Twitter , Reuters и сайт Госдепа США .

"Ибрагим Акил, глава Оперативного подразделения "Хезболлы" и командир элитных сил "Радван" был ликвидирован в результате целенаправленного удара по Бейруту сегодня ранее", - сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Военное командование Израиля уточнило, что вместе с Акилом были ликвидированы старшие оперативники оперативного штаба "Хезболлы" и командиры из подразделения "Радван".

В ЦАХАЛе подчеркнули, что Акил и командиры подразделения "Радван" планировали атаку "Хезболлы" "Завоевание Галилеи", в рамках которой они хотели проникнуть в Израиль, похитить и убить невинных мирных жителей. Фактически они планировали повторить резню 7 октября, которую устроил ХАМАС.

В свою очередь источники Reuters в службах безопасности Ливана рассказали, что удар Израиля произошел в то время, когда Акил и командиры "Радвана" проводили совещание.

При этом Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что в результате атаки Израиля погибли девять человек, еще 59 человек получили ранения.

Розыск Акила

Стоит заметить, что США с 2019 года разыскивали Акила, поскольку он 1980-х годах был одним из ключевых членов террористической ячейки "Хезболлы" - "Исламского джихада".

Фото: США объявляли в розыск Акила (rewardsforjustice.net)

В апреле 1983 года "Исламский джихад" подорвал посольство США в Бейруте, в результате чего было 63 погибших. Также террористы в октябре 1983 года организовали подрыв казарм морпехов США, в результате которых погиб 241 американский военнослужащий.

При этом в 1980-х годах Акил руководил захватом американских и немецких заложников в Ливане и удерживал их там.

За информацию об Акиле США обещали 7 млн долларов.