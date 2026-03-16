Израиль уничтожил самолет лидера Ирана

Авиация армии Израиля сегодня ночью, 16 марта, атаковала в аэропорту Тегерана самолет, которым пользовался верховный лидер Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.
"Ночью Армия обороны Израиля нанесла точный удар и разрушила самолет, который использовал Верховный лидер иранского террористического режима, в аэропорту Мехрабад в Тегеране", - говорится в сообщении армии Израиля.
Отмечается, что самолет использовался Али Хаменеи, верховным лидером иранского режима, другими высокопоставленными чиновниками и иранским военнослужащими, и осуществлял как внутренние, так и международные рейсы.
"Уничтожение самолета нарушает возможности координации руководства иранского режима. В результате точного удара был уничтожен еще один стратегический актив режима", - добавили израильские военные.
Ранее сообщалось, что Израиль планирует продолжать свою военную компанию против Ирана еще минимум три недели. Сейчас еще "тысячи" целей остаются невыполненными.
Также на днях WSJ, сославшись на свои источники, написало, что некоторые советники Трампа начали его призывать заканчивать войну против Ирана. Всё это произошло на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжная война негативно повлияет на ситуацию в контексте довыборов в Конгресс США.
При этом Дональд Трамп публично уже заявил, что США фактически победили в войне против Ирана. По его словам, это якобы произошло еще в первые часы операции.
Согласно агентству Reuters, помощники Трампа сейчас спорят, как и когда объявить о победе над Ираном.