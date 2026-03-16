ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Золотая лихорадка закончилась? Как война на Ближнем Востоке ударила по инвесторам

03:09 16.03.2026 Пн
3 мин
Война на Ближнем Востоке заставила инвесторов считать убытки
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: золото (Getty Images)

Цена на золото опустилась ниже 5000 долларов на фоне войны на Ближнем Востоке и роста цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию

Мировые рынки вошли в фазу турбулентности, которая смутила даже опытных инвесторов. Несмотря на то, что война на Ближнем Востоке традиционно должна была бы подтолкнуть цены на золото вверх, произошло обратное: драгоценный металл обвалился ниже психологической отметки в $5000 за унцию. Главным "виновником" стала нефть.

Нефтяной капкан для золота

Третья неделя масштабного конфликта на Ближнем Востоке ознаменовалась атаками на ключевую энергетическую инфраструктуру. Цены на сырую нефть стремительно приблизились к отметке $100 за баррель после обмена ударами между США и Ираном по экспортным центрам.

Именно этот скачок стоимости энергоносителей "подставил подножку" золоту. Дорогая нефть автоматически означает рост инфляции, а высокая инфляция заставляет Федеральную резервную систему (ФРС) США отказываться от планов по снижению процентных ставок.

  • Почему это важно: Когда ставки высоки, инвесторы выбирают облигации или депозиты, которые приносят реальный доход. Золото же не приносит процентов, поэтому в условиях "дорогих денег" оно теряет свою привлекательность.

Ставка на выживание: ФРС меняет правила игры

Трейдеры, которые еще месяц назад надеялись на смягчение монетарной политики, теперь изменили прогнозы.

  1. Заседание ФРС: На этой неделе рынок практически не ожидает снижения ставок.

  2. Потребительский пессимизм: Настроения американцев упали до 3-месячного минимума. Люди боятся заоблачных цен на бензин, что замедляет экономический рост.

  3. Эффект домино: Падение потребления + высокие расходы на заимствования = давление на драгоценные металлы.

Геополитический тупик: Трамп и Иран

Неопределенность добавляют и дипломатические игры. Хотя Дональд Трамп намекает на возможность сделки с Тегераном, его администрация требует значительно более жестких условий. В то же время Иран официально отрицает любые переговоры. Аналитики предполагают, что активная фаза конфликта может продлиться еще 4-6 недель, что заставляет инвесторов выходить из рисковых активов и искать кэш.

Что с ценами сейчас?

На утренних торгах 16 марта зафиксированы следующие показатели:

  • Золото (спот): упало на 0,7% - до $4 986,34 за унцию.

  • Серебро: снизилось до $80,03.

  • Нефть: удерживается на уровне $97,80.

Стоит ли продавать золото?

Несмотря на текущее падение, золото все еще прибавило 16% стоимости с начала года. Некоторые эксперты Bloomberg считают, что нынешнее пике - это лишь временная реакция на "нефтяной шок". Если мир войдет в состояние стагфляции (высокая инфляция при нулевом росте экономики), золото может снова стать единственным активом, способным спасти капитал в долгосрочной перспективе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
