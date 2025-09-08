RU

Израиль уничтожил 50 "башен террора" в Газе за два дня, и это лишь начало, - Нетаньяху

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильская авиация за последние два дня снесла полсотни "башен террора" в Секторе Газа. При этом бойцы ЦАХАЛ готовятся войти в город Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху обратил внимание, что сегодня для Израиля был тяжелый день в борьбе с террором, поскольку два террориста открыли огонь по автобусу, в результате чего погибли шесть израильтян. 

По его словам, простой ликвидации двух террористов недостаточно. Израиль намерен преследовать и их пособников. 

Премьер рассказал, что он отдал приказ действовать жестко против "гнезд террора". В частности, были уничтожены гнезда террора в трех лагерях беженцев. 

"Сейчас я нахожусь в подземном командном пункте ВВС. Несколько дней назад я обещал вам, что мы снесем башни террора в Газе, - именно это мы и делаем. За последние два дня 50 таких башен были уничтожены нашей авиацией. Но все это лишь начало масштабной наземной операции, наши силы уже готовятся войти внутрь города Газа", - подчеркнул он. 

Нетаньяху призвал жителей Газы покидать город. 

Наступление Израиля

Напомним, 29 августа стало известно, что Израиль готовится к штурму Газы. Район, в котором находится город, уже охарактеризовали как опасную зону боевых действий.

При этом вчера, 7 сентября, в СМИ появились слухи, что Израиль может отменить наступление на Газу в случае, если боевики ХАМАС согласятся заключить мирную сделку и отпустить всех заложников.

