Израиль готов отменить наступление на Газу: названо главное условие

Воскресенье 07 сентября 2025 02:04
Израиль готов отменить наступление на Газу: названо главное условие Иллюстративное фото: военнослужащий Армии обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль готов отказаться от наступления на город Газа в обмен на соглашение о прекращении войны и освобождении заложников из ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что такое заявление прозвучало в ответ на информацию в израильских СМИ о том, что США, Катар и Египет готовятся предложить полное соглашение, которое позволит вернуть всех заложников домой.

Информация прозвучала после того, как правительство Нетаньяху заявило, что больше не будет рассматривать частичные соглашения.

Ранее группировка ХАМАС заявила о готовности к любому соглашению, которое положит конец войне, а также к полному выводу израильских войск, беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи и другим требованиям.

Новая операция в Секторе Газа

20 августа Минобороны Израиля утвердило план операции по захвату города Газа под названием "Колесница Гидеона II". В операции участвуют пять дивизий Армии обороны Израиля и десятков тысяч военнослужащих. Ее задача - полностью уничтожить ХАМАС.

Вскоре премьер-министр Беньямин Нетаньяху утвердил планы по захвату Газы и перезапуск переговоров с группировкой ХАМАС.

По данным СМИ, Израиль прекратит сбрасывать гуманитарную помощь населению анклава накануне наступления на город Газа.

