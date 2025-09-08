Ізраїль знищив 50 "веж терору" в Газі за два дні, і це лише початок, - Нетаньяху

Нетаньяху звернув увагу, що сьогодні для Ізраїлю був важкий день у боротьбі з терором, оскільки двоє терористів відкрили вогонь по автобусу, внаслідок чого загинули шість ізраїльтян.

За його словами, простої ліквідації двох терористів недостатньо. Ізраїль має намір переслідувати і їхніх пособників.

Прем'єр розповів, що він віддав наказ діяти жорстко проти "гнізд терору". Зокрема, було знищено гнізда терору в трьох таборах біженців.

"Зараз я перебуваю в підземному командному пункті ВПС. Кілька днів тому я обіцяв вам, що ми знесемо вежі терору в Газі, - саме це ми і робимо. За останні два дні 50 таких веж було знищено нашою авіацією. Але все це лише початок масштабної наземної операції, наші сили вже готуються увійти всередину міста Газа", - підкреслив він.

Нетаньяху закликав жителів Гази залишати місто.