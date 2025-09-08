Израиль уничтожил 50 "башен террора" в Газе за два дня, и это лишь начало, - Нетаньяху

Израильская авиация за последние два дня снесла полсотни "башен террора" в Секторе Газа. При этом бойцы ЦАХАЛ готовятся войти в город Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху обратил внимание, что сегодня для Израиля был тяжелый день в борьбе с террором, поскольку два террориста открыли огонь по автобусу, в результате чего погибли шесть израильтян.

По его словам, простой ликвидации двух террористов недостаточно. Израиль намерен преследовать и их пособников.

Премьер рассказал, что он отдал приказ действовать жестко против "гнезд террора". В частности, были уничтожены гнезда террора в трех лагерях беженцев.

"Сейчас я нахожусь в подземном командном пункте ВВС. Несколько дней назад я обещал вам, что мы снесем башни террора в Газе, - именно это мы и делаем. За последние два дня 50 таких башен были уничтожены нашей авиацией. Но все это лишь начало масштабной наземной операции, наши силы уже готовятся войти внутрь города Газа", - подчеркнул он.

Нетаньяху призвал жителей Газы покидать город.