Израиль не впустил судно с ворованным украинским зерном: реакция МИД и генпрокурора

13:00 30.04.2026 Чт
2 мин
Санкции против "теневого зернового флота" РФ будут и дальше усиливаться
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Израиль отказался принимать судно с ворованным зерном (Getty Images)

Судно PANORMITIS с краденым украинским зерном не будет осуществлять разгрузку в Израиле, что является "положительным шагом". Это свидетельствует об эффективности правовых и дипломатических мер Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги и сообщение генпрокурора Руслана Кравченко.

Украина и Израиль поскандалили в X из-за ворованного зерна

"Это также является четким сигналом для всех других судов, капитанов, операторов, страховщиков и правительств: не покупайте украденное украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина продолжает отслеживать PANORMITIS и предостерегает всех от любых операций с ним. Кроме того, международные санкционные меры против "теневого зернового флота" России будут усиливаться и в дальнейшем.

"Очередная попытка российской стороны легализовать зерно, незаконно вывезенное с временно оккупированных территорий Украины, сорвана", - подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор отметил, что PANORMITIS покинуло территориальные воды Израиля и отошло в нейтральные воды после принятия Киевом комплекса процессуальных мер.

"Такое поведение может свидетельствовать об осознании риска применения к судну и грузу мер обеспечения уголовного производства, в частности ареста", - подчеркнул он.

Фиксация правонарушения на международном уровне

Кравченко отметил, что Израиль начал выполнение запроса на основании материалов, переданных Украиной в рамках международного правового сотрудничества.

"Поэтому дальнейшее перемещение судна, груза и действия лиц, причастных к этой схеме, будут оставаться предметом правового реагирования в любой юрисдикции, которая признает верховенство права и уважает суверенитет Украины", - отметил он.

Генпрокурор добавил, что выход судна в нейтральные воды не прекращает уголовного производства и не освобождает причастных лиц от ответственности.

Напоминаем, между Украиной и Израилем разгорелся дипломатический конфликт из-за обвинений в закупке краденого с временно оккупированных территорий зерна. Это вызвало резкую реакцию Киева и привело к обмену заявлениями на уровне внешнеполитических ведомств.

Отметим, Украина направила Израилю официальный запрос о международной правовой помощи в связи с судном PANORMITIS, которое, согласно данным следствия, могло перевозить краденое украинское зерно.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Кот корреспондент РБК-Украина