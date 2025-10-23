ua en ru
Израиль нанес удар по Ливану и заявил об уничтожении объектов "Хезболлы"

Четверг 23 октября 2025 15:50
Израиль нанес удар по Ливану и заявил об уничтожении объектов "Хезболлы" Фото: ЦАХАЛ заявил, что боевики готовили атаки по Израилю (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Армия Израиля ударилапо объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Целью стали лагерь для подготовки боевиков и объекты производства высокоточных ракет в долине Бекаа, а также военная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, поражен комплекс, который "Хезболла" использовала для подготовки террористов к нападениям на израильских военных и планирования атак против Израиля.

На базе проводились учения по стрельбе боевыми патронами и отработка использования различных видов оружия.

Кроме того, была уничтожена инфраструктура для производства высокоточных ракет в долине Бекаа и еще один военный объект группировки в районе Шарбин на севере Ливана.

"Хранение оружия, наличие террористической инфраструктуры и проведение военной подготовки против Государства Израиль является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для нашего государства", - сообщили в ЦАХАЛ.

В армии подчеркнули, что продолжат действия, направленные на устранение любых угроз Израилю со стороны группировки "Хезболла".

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой"

Напомним, ранее армия Израиля атаковала крупнейший завод "Хезболлы", где производят высокоточные ракеты. Он расположен на территории Ливана.

Перед этим ЦАХАЛ также нанес удар по ракетным установкам "Хезболлы" в Ливане.

Несмотря на то, что в ноябре прошлого года между Израилем и "Хезболлой" была договоренность о временном прекращении огня и некоторые другие шаги по решению конфликта, противостояние до сих пор наблюдается.

Например, в июле этого года лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил об отказе разоружаться, несмотря на давление Израиля и США.

