Израиль ударил по крупнейшему ракетному заводу "Хезболлы"

Армия обороны Израиля в четверг, 31 июля, атаковала крупнейший завод "Хезболлы", где производят высокоточные ракеты. Он находится на территории Ливана.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post .

Израильская армия сообщила об авиаударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана, вблизи израильской границы, а также по объектам в долине Бекаа — примерно в 100 километрах севернее.

Завод боевиков по производству высокоточных ракет уже подвергался атаке в период обострения боевых действий между Израилем и "Хезболлой" осенью 2024 года. По данным разведки, недавно "Хезболла" начала восстанавливать его, чтобы вновь наладить выпуск высокоточных ракет.

Высокоточные ракеты представляют серьезную угрозу: они чаще обходят систему ПВО Израиля и с большей вероятностью попадают по гражданским и ключевым объектам.

"Любая попытка террористической организации восстановиться, перегруппироваться или угрожать (Израилю - ред.) будет встречена с безжалостной силой", - заявил министр обороны.