Лидер "Хезболлы" публично отверг требование Израиля разоружиться

В ливанской политике назревает новый конфликт: один из влиятельных лидеров сделал громкое заявление, от которого будет зависеть дальнейшая напряженность в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание TRTGlobal .

Лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил об отказе разоружаться, несмотря на давление Израиля и США. Это заявление прозвучало накануне визита в Ливан посланника США Томаса Баррака, который в понедельник, 7 июля, должен встретиться с представителями ливанской власти.

Так, во время обращения к тысячам сторонников в южном пригороде Бейрута - одном из главных оплотов организации, Касем подчеркнул, что "Хезболла" не намерена капитулировать или отказываться от своего оружия.

Касем подчеркнул, что угрозы Израиля не сломят волю группировки. Он заявил, что даже под давлением "Хезболла" будет оставаться непоколебимой в своих намерениях защищать свои интересы.

"Эта (израильская) угроза не заставит нас принять капитуляцию", - сказал Касем во время шиитского мусульманского религиозного празднования Ашуры.

Отметим, что вопрос разоружения мощной шиитской организации "Хезболла" является предметом острых споров как внутри страны, так и на международной арене.