Израиль нанес удар по Ирану: первые подробности

Армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и The Times of Israel.
Как пишут СМИ, израильские ВВС нанесли удар по Ирану в ночь на 13 июня. В сети сообщают о взрывах в Тегеране и работе ПВО.
Израильские и западные СМИ со ссылкой на источники отмечают, США не участвуют в операции и не оказывают помощи в атаке на Иран.
Израильская армия подтвердила атаку на ядерные объекты Ирана. Операция получила название "Нация львов".
По словам военных, израильские ВВС наносят удары по десяткам объектов по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
Израильские силы заявляют, что Иран имеет достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней изготовить несколько бомб, и что необходимо было принять меры против этой "неизбежной угрозы".
Министр обороны Израиль Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране из-за возможного ответа Ирана. Он сообщил, что подписал "специальный приказ, согласно которому на тыловую территорию по всему Израилю накладывается особый режим чрезвычайной ситуации".
"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Израиля и его гражданского населения", - цитируют министра израильские СМИ.
В сети пишут, что по всему Израилю завыли сирены.
Тем временем армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запретила образовательные мероприятия, собрания и призвала работников не посещать рабочие места, за исключением важнейших секторов.
Командование тыловых войск ЦАХАЛа предупредило, что Израиль в ближайшие часы может столкнуться со "значительным ударом с востока". По словам военных, это могут быть "тяжелые ракеты", которые могут достичь любой точки страны.
Израиль закрыл воздушное пространство. Иран тем временем приостанавливает все рейсы в главном аэропорту Имама Хомейни вблизи Тегерана.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созывает заседание кабинета министров безопасности после авиаударов по Ирану.
США уже несколько месяцев пытаются договориться с Ираном по ядерной программе, однако переговоры зашли в тупик. Главные требования Вашингтона - отказ Тегерана от обогащения урана, разработки ракет дальнего действия и допуск американских инспекторов на ядерные объекты.
В ответ в Иране настаивают, что страна не откажется от своих "ядерных прав".
На фоне обострения западные СМИ сообщили, что Израиль может нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана, а Дональд Трамп не исключил такой возможности. Госдеп США ранее предупредил о потенциальной опасности для Ближнего Востока и Северной Африки.
По данным издания Axios, в США опасаются, что израильская ПВО не выдержит массированной атаки Ирана.
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