Трамп не исключает, что Израиль может нанести удар по Ирану

Удар Израиля по Ирану не является неизбежным, но вполне возможно, что это все-таки произойдет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я не хочу говорить, что это неизбежно, но выглядит так, что это то, что вполне может произойти. Посмотрите, это очень просто, а не сложно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, неизбежен ли удар Израиля по Ирану.

Он подчеркнул, что Иран не должен иметь ядерное оружие.

"Я хотел бы избежать конфликта. Но с Ираном придется вести более жесткие переговоры, то есть им придется дать нам то, что они не хотят давать сейчас", - отметил президент США.