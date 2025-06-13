Ізраїль завдав удару по Ірану: перші подробиці

Як пишуть ЗМІ, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану в ніч на 13 червня. У мережі повідомляють про вибухи у Тегерані та роботу ППО.



Ізраїльські та західні ЗМІ з посиланням на джерела зазначають, США не беруть участі в операції та не надають допомоги в атаці на Іран. Пізніше держсекретар США Марко Рубіо підтвердив цю інформацію.

"Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні", - сказав він.

Ізраїль підтвердив

Ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану. Операція отримала назву "Нація левів".

За словами військових, ізраїльські ВПС завдають ударів по десятках об'єктів по всьому Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Ізраїльські сили заявляють, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб протягом декількох днів виготовити кілька бомб, і що необхідно було вжити заходів проти цієї "неминучої загрози".

У мережі публікують кадри наслідків ударів Ізраїлю по Ірану. За попередніми даними, ЦАХАЛ атакував не тільки Тегеран, але й вдарив по містах Натанз, Хоррамабад і Хамедан. Там нібито розташовані об'єкти іранської ядерної програми.

Надзвичайний стан в Ізраїлі

Міністр оборони Ізраїль Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні через можливу відповідь Ірану. Він повідомив, що підписав "спеціальний наказ, згідно з яким на тилову територію по всьому Ізраїлю накладається особливий режим надзвичайної ситуації".

"Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетна атака та атака безпілотників проти Ізраїлю та її цивільного населення", - цитують міністра ізраїльські ЗМІ.

У мережі пишуть, що по всьому Ізраїлю завили сирени.

Тим часом армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заборонила освітні заходи, зібрання та закликала працівників не відвідувати робочі місця, за винятком найважливіших секторів.

Командування тилових військ ЦАХАЛу попередило, що Ізраїль найближчими годинами може зіткнутися зі "значним ударом зі сходу". За словами військових, це можуть бути "важкі ракети", які можуть досягти будь-якої точки країни.

Ізраїль закрив повітряний простір. Іран тим часом призупиняє всі рейси у головному аеропорту Імама Хомейні поблизу Тегерана.

Нетаньягу скликає засідання

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу скликає засідання кабінету міністрів безпеки після авіаударів по Ірану.

Нетаньягу також опублікував відеозвернення, в якому зазначив, що операція Ізраїлю проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно.

При цьому ЦАХАЛ повідомляє, що це лише перший етап операції. ЗМІ пишуть, що вона триватиме кілька днів.

За словами прем'єра Ізраїлю, мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу Ірану.