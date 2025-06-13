США опасаются, что израильская ПВО не выдержит удара Ирана, - Axios

Существует риск, что Израиль и Иран могут обменяться воздушными ударами. В США опасаются, что израильская противовоздушная оборона не выдержит массированной атаки Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как отмечает издание, на прошлой неделе спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в частном порядке предупредил высокопоставленных республиканцев в Сенате, что Иран может начать массированный ответ, если Израиль атакует его ядерные объекты.

Уиткофф готовится к шестому раунду ядерных переговоров с Ираном в воскресенье, 15 июня. Но они могут быть последними.

"Поскольку Израиль готовится быстро нанести удар по Ирану, если дипломатия Уиткоффа потерпит неудачу в эти выходные, посланник президента Трампа забил тревогу о том, что будет дальше. Он сказал, что ответ Ирана может разрушить оборону Израиля и нанести значительный ущерб", - сообщает Axios.

По словам источников издания, Уиткофф заявил сенаторам, что военные удары со стороны Израиля рассматриваются, если не будет достигнуто соглашение. Он также поднял вопрос о возможностях Ирана в отношении баллистических ракет.

Axios отмечает, что США обеспокоены тем, что израильская противовоздушная оборона не сможет справиться с ответом Ирана, который может выпустить сотни ракет. Уиткофф считает, что это может привести к огромным жертвам и разрушениям.

"По оценкам американской разведки, Иран имеет 2000 баллистических ракет с боеголовками, которые могут нести 2000 фунтов (более 900 кг) взрывчатки или более, сообщил американский чиновник. Израиль находится в пределах досягаемости многих из этих ракет", - добавляет издание.