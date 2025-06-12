Израиль ударит по Ирану? США предупредили об опасности на Ближнем Востоке

Государственный департамент США объявил масштабное предупреждение об опасности для Ближнего Востока и Северной Африки. Это может быть связано с планами Израиля нанести удар по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.