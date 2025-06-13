ua en ru
Пт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль предостерег Иран от ответных ударов: что грозит Тегерану

Израиль, Пятница 13 июня 2025 21:09
UA EN RU
Израиль предостерег Иран от ответных ударов: что грозит Тегерану Фото: Израиль пригрозил Ирану за ответные атаки (facebook.com tzahalonline)
Автор: Карина Левицкая

Израиль предупредил Иран, что если тот обстреляет израильские города ракетами, ответом станут удары по важным нефтяным объектам Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Высокопоставленный представитель израильской службы безопасности рассказал 12 каналу о предупреждении для Ирана.

По словам представителя, если Тегеран нацелит баллистические ракеты на израильские населенные пункты, то Израиль нацелит их на лидеров иранского режима и государственную инфраструктуру, такую как нефтеперерабатывающие заводы.

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня, Израиль нанес удары по Ирану в рамках операции "Львиный народ".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказ об уничтожении иранской ядерной программы был отдан еще в ноябре 2024 года, однако из-за политических обстоятельств операция была отложена до июня 2025 года.

Поэтому, как оказалось, данный удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.

Детали ночной атаки - в материале РБК-Украина.

Заметим, что в рамках операции Израиль нанес серии ударов по стратегическим объектам Ирана. В частности был атакован подземный ядерный комплекс Фордо.

Заметим, что Совет Безопасности ООН сегодня вечером соберется на экстренное заседание из-за серии ударов Израиля по иранским ядерным и военным объектам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
NEWS
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
DAILY
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова