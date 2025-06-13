Израиль предостерег Иран от ответных ударов: что грозит Тегерану

Израиль предупредил Иран, что если тот обстреляет израильские города ракетами, ответом станут удары по важным нефтяным объектам Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По словам представителя, если Тегеран нацелит баллистические ракеты на израильские населенные пункты, то Израиль нацелит их на лидеров иранского режима и государственную инфраструктуру, такую как нефтеперерабатывающие заводы.

Высокопоставленный представитель израильской службы безопасности рассказал 12 каналу о предупреждении для Ирана.

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня, Израиль нанес удары по Ирану в рамках операции "Львиный народ".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказ об уничтожении иранской ядерной программы был отдан еще в ноябре 2024 года, однако из-за политических обстоятельств операция была отложена до июня 2025 года.

Поэтому, как оказалось, данный удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.

Детали ночной атаки - в материале РБК-Украина.

Заметим, что в рамках операции Израиль нанес серии ударов по стратегическим объектам Ирана. В частности был атакован подземный ядерный комплекс Фордо.

Заметим, что Совет Безопасности ООН сегодня вечером соберется на экстренное заседание из-за серии ударов Израиля по иранским ядерным и военным объектам.

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