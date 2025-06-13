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Ізраїль застеріг Іран від ударів у відповідь: що загрожує Тегерану

Ізраїль, П'ятниця 13 червня 2025 21:09
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Ізраїль застеріг Іран від ударів у відповідь: що загрожує Тегерану Фото: Ізраїль пригрозив Ірану за атаки у відповідь (facebook.com tzahalonline)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль попередив Іран, що якщо той обстріляє ізраїльські міста ракетами, відповіддю стануть удари по важливих нафтових об’єктах Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Високопоставлений представник ізраїльської служби безпеки розповів 12 каналу про попередження для Ірану.

За словами представника, якщо Тегеран націлить балістичні ракети на ізраїльські населені пункти, то Ізраїль націлить їх на лідерів іранського режиму і державну інфраструктуру, таку як нафтопереробні заводи.

Ізраїль атакував Іран

В ніч на 13 червня, Ізраїль завдав ударів по Ірану в межах операції "Левиний народ".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наказ про знищення іранської ядерної програми був відданий ще в листопаді 2024 року, однак через політичні обставини операція була відкладена до червня 2025 року.

Тож, як виявилось, даний удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що в межах операції Ізраїль завдав серії ударів по стратегічних об’єктах Ірану. Зокрема був атакований підземний ядерний комплекс Фордо.

Зауважимо, що Рада Безпеки ООН сьогодні ввечері збереться на екстрене засідання через серію ударів Ізраїлю по іранських ядерних та військових об’єктах.

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