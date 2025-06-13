Совбез ООН срочно соберется из-за ударов Израиля по Ирану: что известно
Совет Безопасности ООН созывается на экстренное заседание из-за серии ударов Израиля по иранским ядерным и военным объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и сайт Совбеза ООН.
Анонимные источники издания сообщили, что сегодня вечером Совет безопасности Организации Объединённых Наций будет заседать по поводу ударов Израиля по Ирану.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее сегодня обратился с просьбой о проведении встречи в письме в орган, заявив, что Израиль "пересек все красные границы, и международное сообщество не должно позволить этим преступлениям остаться безнаказанными".
"Иран подтверждает свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН, и решительно и пропорционально отреагирует на эти незаконные и трусливые действия", - написал Арагчи.
Статья 51 Устава ООН охватывает индивидуальное или коллективное право государств на самооборону от вооруженного нападения.
В то же время в повестке дня Совбеза ООН сегодня появилось запланированное событие, касающееся Ближнего Востока. Встреча планируется на 22:00 по Киеву.
Израиль атаковал Иран
Напомним, что в ночь на 13 июня, израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Ранее уже сообщалось, что удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.
Стоит отметить, что среди пораженных этой ночью целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.
Израильские военные также сообщили, что получили значительное количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.
В то же время в медиа появляются сообщения, что Тегеран готовит "жесткий ответ" на действия Израиля.
Подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно узнать в материале РБК-Украина.
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