Для предотвращения голода: Израиль разблокировал гумпомощь для Сектора Газа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил немедленное возобновление предоставления гуманитарной помощи населению Сектора Газа. Соответствующее решение было принято во время заседания военно-политического кабинета безопасности вечером в воскресенье, 18 мая.

Как отмечается в заявлении Канцелярии премьер-министра, разрешение на поставку гуманитарной помощи было предоставлено по рекомендации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и учитывая оперативную необходимость - для обеспечения расширения активной фазы боевых действий с целью полной ликвидации боевых подразделений ХАМАС.

В частности, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "позволит поставки базового количества продовольствия для населения Сектора Газа с целью недопущения гуманитарного кризиса", который, по его словам, "может поставить под угрозу продолжение операции по ликвидации ХАМАС".

"Израиль будет действовать с целью недопущения получения контроля над распределением гуманитарной помощи и чтобы гарантировать, что эта помощь не попадет к террористам ХАМАС", - отметил глава правительства.

Фактор давления

Издание отмечает, что решение принято на фоне растущего международного давления на Израиль с требованием снять ограничения на доступ гуманитарной помощи в Сектор Газа из-за угрозы углубления гуманитарного кризиса. Ранее Израиль отказывался разблокировать поставки помощи, объясняя это вероятностью хищения помощи боевиками палестинской группировки.

Издание Walla сообщило, что возобновление доставки гуманитарной помощи временно будет координироваться через ряд международных организаций, в том числе Всемирную продовольственную программу ООН (WFP) и неправительственную организацию World Central Kitchen. Это будет продолжаться до запуска нового механизма распределения, согласованного с участием США и Израиля, который должен заработать до конца мая.

Как сообщает Ynet, Нетаньяху проинформировал членов кабинета безопасности о решении без проведения голосования, что обычно предполагается в таких случаях. Причиной стало усиление давления со стороны США.