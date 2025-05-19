Для запобігання голоду: Ізраїль розблокував гумдопомогу для Сектора Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу схвалив негайне поновлення надання гуманітарної допомоги населенню Сектора Газа. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання військово-політичного кабінету безпеки ввечері у неділю, 18 травня.

Як зазначається у заяві Канцелярії прем’єр-міністра, дозвіл на постачання гуманітарної допомоги було надано за рекомендацією Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та з огляду на оперативну необхідність - для забезпечення розширення активної фази бойових дій з метою повної ліквідації бойових підрозділів ХАМАС.

Зокрема, Нетаньягу наголосив, що Ізраїль "дозволить постачання базової кількості продовольства для населення Сектору Газа з метою недопущення гуманітарної кризи", яка, за його словами, "може поставити під загрозу продовження операції з ліквідації ХАМАС".

"Ізраїль буде діяти з метою недопущення отримання контролю над розподілом гуманітарної допомоги та щоб гарантувати, що ця допомога не потрапить до терористів ХАМАС", - зазначив глава уряду.

Фактор тиску

Видання зазначає, що рішення ухвалене на тлі посилення міжнародного тиску на Ізраїль з вимогою зняти обмеження на доступ гуманітарної допомоги в Сектор Газа через загрозу поглиблення гуманітарної кризи. Раніше Ізраїль відмовлявся розблокувати постачання допомоги, пояснююючи це ймовірністю розкрадання допомоги бойовиками палестинського угруповання.

Видання Walla повідомило, що відновлення доставки гуманітарної допомоги тимчасово буде координуватися через низку міжнародних організацій, зокрема Всесвітню продовольчу програму ООН (WFP) і неурядову організацію World Central Kitchen. Це буде тривати до запуску нового механізму розподілу, узгодженого за участю США та Ізраїлю, що має запрацювати до кінця травня.

Як повідомляє Ynet, Нетаньягу поінформував членів кабінету безпеки про рішення без проведення голосування, що зазвичай передбачається у таких випадках. Причиною стало посилення тиску з боку США.