Израиль рассылает тысячи повесток. Страна начнет новое наступление в Газе, - СМИ

Военные в Израиле разослали повестки о призыве тысячам резервистов, чтобы расширить свое наступление в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Резервисты будут размещены на границе Израиля с Ливаном и на оккупированном Западном берегу, заменив солдат регулярной армии, которые возглавят новое наступление в Газе.

Однако от военных пока не было комментариев. Перед этим канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что Биньямин Нетаньяху переносит свой визит в Азербайджан, запланированный на 7-11 мая. Там сослались на последние события в Газе и Сирии.

Также там не объявили новую дату визита. Ожидалось, что Нетаньяху встретится с президентом Ильхамом Алиевым.