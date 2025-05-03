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Израиль рассылает тысячи повесток. Страна начнет новое наступление в Газе, - СМИ

Суббота 03 мая 2025 23:08
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Израиль рассылает тысячи повесток. Страна начнет новое наступление в Газе, - СМИ Фото: резервисты заменят солдат регулярной армии, которые возглавят наступление в Газе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Военные в Израиле разослали повестки о призыве тысячам резервистов, чтобы расширить свое наступление в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Резервисты будут размещены на границе Израиля с Ливаном и на оккупированном Западном берегу, заменив солдат регулярной армии, которые возглавят новое наступление в Газе.

Однако от военных пока не было комментариев. Перед этим канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что Биньямин Нетаньяху переносит свой визит в Азербайджан, запланированный на 7-11 мая. Там сослались на последние события в Газе и Сирии.

Также там не объявили новую дату визита. Ожидалось, что Нетаньяху встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

Что предшествовало

Напомним, несколько часов назад Bloomberg писало, что Израиль готовится расширить свою военную операцию в Газе, и это может произойти в течение нескольких дней. Также анонсировалось, что страна начнет призыв десятков тысяч резервистов.

По словам источника издания, решение о расширении наземной операции было принято после заседания кабинета безопасности премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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