Израиль планирует полностью взять под контроль Газу по новому плану, - AP

Израиль одобрил новый план полного захвата Сектора Газа. Это может привести к обострению гуманитарного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Израиль в понедельник утвердил план полного контроля над Сектором Газа и длительного пребывания на его территории.

Два израильских чиновника сообщили AP, что план предусматривает масштабное расширение операции, новую мобилизацию резервистов и дальнейшее вытеснение ХАМАС.

Это решение может привести к еще большему перемещению палестинцев и обострению гуманитарного кризиса.

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании гуманитарной помощи для укрепления позиций.

ООН отказались участвовать

Согласно с ознакомленной запиской, распространенной среди гуманитарных организаций, Израиль планирует использовать частные охранные компании для контроля за выдачей помощи в специальных логистических центрах.

Израиль также сообщил ООН о планах передать распределение помощи частным охранным компаниям.

Палестинцы будут получать SMS с местом и временем выдачи, а доступ будет осуществляться через систему распознавания лиц.

ООН уже заявила, что не будет участвовать в представленном плане, считая его нарушением гуманитарных принципов.

Форум семей заложников раскритиковал новую стратегию Израиля, заявив, что она ставит под угрозу жизни похищенных гражданских. А некоторые родственники публично призвали солдат не являться на службу по "моральным соображениям".