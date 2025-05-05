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Израиль планирует полностью взять под контроль Газу по новому плану, - AP

Понедельник 05 мая 2025 14:21
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Израиль планирует полностью взять под контроль Газу по новому плану, - AP Фото: Израиль готовится к полному вторжению в Газу (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Израиль одобрил новый план полного захвата Сектора Газа. Это может привести к обострению гуманитарного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Израиль в понедельник утвердил план полного контроля над Сектором Газа и длительного пребывания на его территории.

Два израильских чиновника сообщили AP, что план предусматривает масштабное расширение операции, новую мобилизацию резервистов и дальнейшее вытеснение ХАМАС.

Это решение может привести к еще большему перемещению палестинцев и обострению гуманитарного кризиса.

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании гуманитарной помощи для укрепления позиций.

ООН отказались участвовать

Согласно с ознакомленной запиской, распространенной среди гуманитарных организаций, Израиль планирует использовать частные охранные компании для контроля за выдачей помощи в специальных логистических центрах.

Израиль также сообщил ООН о планах передать распределение помощи частным охранным компаниям.

Палестинцы будут получать SMS с местом и временем выдачи, а доступ будет осуществляться через систему распознавания лиц.

ООН уже заявила, что не будет участвовать в представленном плане, считая его нарушением гуманитарных принципов.

Форум семей заложников раскритиковал новую стратегию Израиля, заявив, что она ставит под угрозу жизни похищенных гражданских. А некоторые родственники публично призвали солдат не являться на службу по "моральным соображениям".

Операция Израиля в Газе

Недавно западные СМИ сообщили, что военные в Израиле разослали повестки о призыве тысячам резервистов, чтобы расширить свое наступление в Секторе Газа.

Добавим, о готовности ЦАХАЛ усилить операцию в Газе также сообщало Bloomberg, которое уточняло, что это может произойти в течение нескольких дней.

4 мая вечером стало известно, что Израиль может усилить наступление в Газе перед визитом Трампа в регион.

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