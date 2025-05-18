ХАМАС готов отдать Израилю часть заложников: CNN узнало, что требует взамен
В воскресенье Израиль начал масштабную наземную операцию в Газе. ХАМАС в свою очередь готов отдать стране часть заложников, чтобы прекратить огонь и освободить своих заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Наземная операция израильских военных на севере и юге Газы проводится на фоне усилий международных посредников по достижению прогресса в переговорах о прекращении огня.
Вчера в Дохе ХАМАС и Израиль начали непрямые переговоры. Соответствующую информацию подтвердил высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер Аль-Нуну, заявив, что "переговоры без предварительных условий начались".
При этом, несмотря на некоторый оптимизм вокруг переговоров, прорыв в них остается неясным. В Израиле сегодня заявили, что открыты к прекращению войны в Газе, если ХАМАС сдастся. Это предложение, которое военизированная группировка вряд ли примет.
"Если ХАМАС захочет поговорить о прекращении войны путем капитуляции ХАМАС, мы будем готовы", - заявил израильский источник.
В свою очередь высокопоставленный лидер ХАМАС сообщил CNN, что группировка согласилась отдать от 7 до 9 израильских заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня и освобождение 300 палестинских заключенных.
Новое наступление Израиля
Напомним, в пятницу вечером израильские военные заявили, что их новая объявленная операция "Колесницы Гедеона" - вернула ХАМАС за стол переговоров.
В заявлении Армии обороны Израиля говорилось, что кампания была начата "для достижения всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".
Подробнее о новой операции Израиля - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram