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ХАМАС готов отдать Израилю часть заложников: CNN узнало, что требует взамен

Воскресенье 18 мая 2025 21:32
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ХАМАС готов отдать Израилю часть заложников: CNN узнало, что требует взамен Фото: согласие ХАМАСа состоялось на фоне новой операции Израиля в Газе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье Израиль начал масштабную наземную операцию в Газе. ХАМАС в свою очередь готов отдать стране часть заложников, чтобы прекратить огонь и освободить своих заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Наземная операция израильских военных на севере и юге Газы проводится на фоне усилий международных посредников по достижению прогресса в переговорах о прекращении огня.

Вчера в Дохе ХАМАС и Израиль начали непрямые переговоры. Соответствующую информацию подтвердил высокопоставленный представитель ХАМАС Тахер Аль-Нуну, заявив, что "переговоры без предварительных условий начались".

При этом, несмотря на некоторый оптимизм вокруг переговоров, прорыв в них остается неясным. В Израиле сегодня заявили, что открыты к прекращению войны в Газе, если ХАМАС сдастся. Это предложение, которое военизированная группировка вряд ли примет.

"Если ХАМАС захочет поговорить о прекращении войны путем капитуляции ХАМАС, мы будем готовы", - заявил израильский источник.

В свою очередь высокопоставленный лидер ХАМАС сообщил CNN, что группировка согласилась отдать от 7 до 9 израильских заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня и освобождение 300 палестинских заключенных.

Новое наступление Израиля

Напомним, в пятницу вечером израильские военные заявили, что их новая объявленная операция "Колесницы Гедеона" - вернула ХАМАС за стол переговоров.

В заявлении Армии обороны Израиля говорилось, что кампания была начата "для достижения всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".

Подробнее о новой операции Израиля - читайте в материале РБК-Украина.

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