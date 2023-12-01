Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия

"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, обстрелял израильскую территорию", – заявили в ЦАХАЛ.

В связи с этим израильские войска приняли решение о возобновлении боевых действий на территории Сектора Газа и против террористической организации ХАМАС.

Кроме того, по данным местных СМИ, незадолго до этого звуки стрельбы, а также сигнал воздушной тревоги был объявлен на севере Израиля.

При этом ранее СМИ заявляли, что Израиль и ХАМАС договорились еще продлить перемирие за несколько часов до его окончания.

Отмечалось, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС, который был заключен при посредничестве Катара, неоднократно удлинялся, но также соглашение сталкивалось с возможными срывами.

Освобождение заложников ХАМАС

На прошлой неделе Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Так первую группу боевики отпустили уже 24 ноября. Их доставили в больницы Израиля.

На следующий день ХАМАС уволил и передал Красному кресту группу из 17 человек. Третью группу из 17 освобожденных из плена ХАМАСа Красный Крест принял 26 ноября.

Кроме того, ХАМАС освободил троих несовершеннолетних французских заложников.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

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