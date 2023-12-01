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Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие, - СМИ

Пятница 01 декабря 2023 05:38
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Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие, - СМИ Фото: Израиль и ХАМАС договорились продлить режим прекращения огня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие в Газе еще на один день, чтобы освободить больше заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Утверждается, что соглашение о продлении временного перемирия на восьмой день предусматривает освобождение еще 10 заложников, преимущественно женщин и детей.

Отмечается, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС, который был заключен при посредничестве Катара, неоднократно продлевался, но также соглашение сталкивалось с возможными срывами.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который с рабочим визитом находится на Ближнем Востоке, призвал израильтян продолжить паузу в боях и уменьшить жертвы среди гражданского населения.

"С первого дня мы были очень сосредоточены на попытке обеспечить освобождение ХАМАСом заложников в Газе. Это также позволило значительно увеличить гуманитарную помощь нуждающимся гражданским лицам в Газе. Следовательно, этот процесс дает результаты. Это важно. Надеемся, что это продолжится", – заявил Блинкен.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС началось 24 ноября. В тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня. После этого Израиль и ХАМАС решили продлить перемирие еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

29 ноября сообщалось, что Израиль обсуждает с ХАМАС продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверял, что Иерусалим продолжит боевые действия на территории сектора Газа по возвращении заложников.

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