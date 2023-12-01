Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа і заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я

"ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію", - заявили в ЦАХАЛ.

У зв'язку з цим ізраїльські війська прийняли рішення щодо відновлення бойових дій на території Сектору Газа та проти терористичної організації ХАМАС.

Окрім цього, за даними місцевих ЗМІ, незадовго до цього звуки стрільби, а також сигнал повітряної тривоги було оголошено на півночі Ізраїля.

При цьому раніше ЗМІ заявляли, що Ізраїль та ХАМАС домовились ще подовжити перемир'я за декілька годин до його закінчення.

Зазначалося, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, який був укладений за посередництва Катару неодноразово подовжувався, але також угода стикалася з можливими зривами.

Звільнення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.

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