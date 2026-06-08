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Израиль откладывает удар по Ирану? До чего договорились Трамп и Нетаньяху

04:33 08.06.2026 Пн
2 мин
Сколько времени стороны дали дипломатии для "сделки" с Тегераном?
aimg Филипп Бойко
Фото: президент США Трамп и премьер Израиля Нетаньяху (Getty Images)

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял звонок от Дональда Трампа, который касался ответного удара по Тегерану. Иерусалим согласился отложить ответный удар по Тегерану по просьбе Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

В разговоре Трамп призвал воздержаться от немедленного запуска ракет в ответ на атаку, которая состоялась накануне. Вашингтон пытается договориться с Тегераном и не хочет, чтобы ситуация сильно обострялась.

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"Мы близки к достижению чего-то хорошего с точки зрения соглашения", - сказал источник в Белом доме в комментарии Axios.

Белый дом сравнивает ситуацию с финалом игры. Зачем ставить под угрозу потенциальную сделку в последний момент? По словам источников в Белом доме, президент считает, что трехмесячная работа должна завершиться миром.

Как Нетаньяху реагировал на давление

Близкие к Трампу чиновники проинформировали, что разговор был на удивление спокойным. Предыдущие контакты проходили гораздо жестче, а на этот раз президент голос не повышал.

Нетаньяху сначала хотел убедить Трампа в необходимости атаки. Израиль хотел немедленного ответа за ракетный обстрел. Однако в конце концов премьер согласился на условия Вашингтона.

Сейчас в Израиле продолжаются консультации, ведь официальное решение об отмене удара еще не принято. Нетаньяху проводит встречи с руководителями спецслужб, пока армия остается в состоянии полной боевой готовности.

Контекст разговора Трампа с Нетаньяху

Лидер США срочно набрал израильского премьера после того, как Иерусалим объявил об ударе возмездия по Ирану, который накануне запустил крылатые ракеты в сторону страны.

Перед звонком Трамп заявил журналистам, что проинструктирует премьера Израиля воздержаться от ответных ударов по Ирану, несмотря на заявления израильских военных о готовности к ответу.

"У него не будет выбора. Я принимаю решение. Я принимаю все решения. Он - нет", - заявил президент США.

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