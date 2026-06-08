Израиль откладывает удар по Ирану? До чего договорились Трамп и Нетаньяху

В разговоре Трамп призвал воздержаться от немедленного запуска ракет в ответ на атаку, которая состоялась накануне. Вашингтон пытается договориться с Тегераном и не хочет, чтобы ситуация сильно обострялась.

"Мы близки к достижению чего-то хорошего с точки зрения соглашения", - сказал источник в Белом доме в комментарии Axios.

Белый дом сравнивает ситуацию с финалом игры. Зачем ставить под угрозу потенциальную сделку в последний момент? По словам источников в Белом доме, президент считает, что трехмесячная работа должна завершиться миром.

Как Нетаньяху реагировал на давление

Близкие к Трампу чиновники проинформировали, что разговор был на удивление спокойным. Предыдущие контакты проходили гораздо жестче, а на этот раз президент голос не повышал.

Нетаньяху сначала хотел убедить Трампа в необходимости атаки. Израиль хотел немедленного ответа за ракетный обстрел. Однако в конце концов премьер согласился на условия Вашингтона.

Сейчас в Израиле продолжаются консультации, ведь официальное решение об отмене удара еще не принято. Нетаньяху проводит встречи с руководителями спецслужб, пока армия остается в состоянии полной боевой готовности.