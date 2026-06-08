Ізраїль відкладає удар по Ірану? До чого домовились Трамп та Нетаньягу

У розмові Трамп закликав утриматися від негайного запуску ракет у відповідь на атаку, що відбулась напередодні. Вашингтон намагається домовитися з Тегераном і не хоче, щоб ситуація сильно загострювалась.

"Ми близькі до досягнення чогось доброго з точки зору угоди", - сказало джерело у Білому домі в коментарі Axios.

Білий дім порівнює ситуацію з фіналом гри. Навіщо ставити під загрозу потенційну угоду в останній момент? За словами джерел у Білому домі, президент вважає, що тримісячна робота має завершитися миром.

Як Нетаньягу реагував на тиск

Близькі до Трампа чиновники проінформували, що розмова була напрочуд спокійною. Попередні контакти проходили набагато жорсткіше, а цього разу президент голос не підвищував.

Нетаньягу спочатку хотів переконати Трампа в необхідності атаки. Ізраїль прагнув негайної відповіді за ракетний обстріл. Проте зрештою прем'єр погодився на умови Вашингтона.

Зараз в Ізраїлі тривають консультації, адже офіційне рішення про скасування удару ще не прийнято. Нетаньягу проводить зустрічі з керівниками спецслужб, поки армія залишається у стані повної бойової готовності.