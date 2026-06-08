Ізраїль відкладає удар по Ірану? До чого домовились Трамп та Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прийняв дзвінок від Дональда Трампа, який стосувався удару у відповідь по Тегерану. Єрусалим погодився відкласти удар відплати по Тегерану на прохання Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
У розмові Трамп закликав утриматися від негайного запуску ракет у відповідь на атаку, що відбулась напередодні. Вашингтон намагається домовитися з Тегераном і не хоче, щоб ситуація сильно загострювалась.
"Ми близькі до досягнення чогось доброго з точки зору угоди", - сказало джерело у Білому домі в коментарі Axios.
Білий дім порівнює ситуацію з фіналом гри. Навіщо ставити під загрозу потенційну угоду в останній момент? За словами джерел у Білому домі, президент вважає, що тримісячна робота має завершитися миром.
Близькі до Трампа чиновники проінформували, що розмова була напрочуд спокійною. Попередні контакти проходили набагато жорсткіше, а цього разу президент голос не підвищував.
Нетаньягу спочатку хотів переконати Трампа в необхідності атаки. Ізраїль прагнув негайної відповіді за ракетний обстріл. Проте зрештою прем'єр погодився на умови Вашингтона.
Зараз в Ізраїлі тривають консультації, адже офіційне рішення про скасування удару ще не прийнято. Нетаньягу проводить зустрічі з керівниками спецслужб, поки армія залишається у стані повної бойової готовності.
Лідер США терміново набрав ізраїльського прем'єра після того, як Єрусалим оголосив про удар відплати по Ірану, який напередодні запустив крилаті ракети у бік країни.
Перед дзвінком Трамп заявив журналістам, що проінструктує прем'єра Ізраїлю утриматися від відповідних ударів по Ірану попри заяви ізраїльських військових про готовність до відповіді.
"Він не матиме вибору. Я приймаю рішення. Я приймаю всі рішення. Він - ні", - заявив президент США.