Трамп и Нетаньяху разошлись во мнениях по поводу будущего войны с Ираном, - CNN
Президент США Дональд Трамп провел во вторник напряженный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Беседа показала из разные взгляды на дальнейшие действия касаемо войны с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Что предшествовало
Как пишет издание, это был не первый их разговор за последние дни. Когда два лидера поговорили в воскресенье 17 мая, Трамп сообщил, что скорее всего, в начале недели приступит к новым атакам на Иран. По информации CNN, операция должна была называться "Кувалда".
Однако примерно через 24 часа после этой первой беседы Трамп объявил о приостановке ударов, которые, по его словам, были запланированы на вторник по просьбе союзников в Персидском заливе.
По словам источника, после этого страны залива находились в тесном контексте с США и пакистанскими посредниками, работая над рамочной сделкой, которая могла бы способствовать дальнейшим дипломатическим переговорам.
На этом фоне Трамп в среду заявил, что стороны находятся на заключительном этапе переговоров с Ираном.
В чем разошлись позиции Трампа и не Нетаньяху
Согласно публикации, продолжение переговоров вызывает недовольство премьер-министра Израиля, который давно выступает за более агрессивный подход к Тегерану. По словам представителей администрации Трампа и израильских чиновников, Нетаньяху утверждает, что задержка выгодна только иранцам.
Поэтому во вторник Нетаньяху выразил свое разочарование, заявив Трампу, что, по его мнению, отсрочка ожидаемых атак была ошибкой и что президент должен действовать по плану, рассказал американский чиновник.
В то же время израильский источник говорит, что Нетаньяху скептически относится к возможности достижения соглашение путем переговоров, особенно учитывая, что Иран до сих пор отказывается отказаться от обогащенного урана. То есть той самой темы, которая является камнем преткновения в переговорах. Источник говорит, что Нетаньяху настаивал на возобновлении военных действий.
Резюмируя израильский чиновник сказал, что разногласия были очевидны: Трамп хочет посмотреть, удастся ли достичь соглашения, а Нетаньяху ожидал чего-то другого.
Что еще известно
Напомним, сутками ранее Дональд Трамп заявил, что США готовы продолжить атаки на Иран, если Тегеран не согласится на мирное соглашение. В то же время он добавил, что готов подождать еще несколько дней, чтобы "получить правильные ответы".
Также мы писали, что 21 мая стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи утвердил директиву, согласно который запасы обогащенного урана, близкого к оружейному уровню, не должны вывозиться за пределы страны.