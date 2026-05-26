Трамп требует подписания Авраамских соглашений рядом стран для мира с Ираном

Президент США Дональд Трамп обратился к Саудовской Аравии, Катару, Пакистану, Турции, Египту и Иордании с просьбой массово присоединиться к "соглашениям Авраама", которые предусматривают нормализацию отношений с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Таким образом американский лидер хочет, чтобы Иран со временем тоже присоединился к так называемым Авраамским соглашениям, предусматривающим нормализацию отношений с Израилем. Это нужно Трампу для подписания собственного соглашения с Тегераном, поскольку Израиль как раз таки хочет продолжения войны еще.

Однако уже известно об отказе Пакистана по одобрению Авраамских соглашений, относительно перечисленных других государств пока неизвестно.

"Пакистан отклонил это предложение. Ни одна из других стран пока что публично не отреагировала на требование Трампа, и положительный ответ был маловероятен, поскольку в этих мусульманских странах остается высоким уровень недоверия к Израилю из-за масштабов его военной операции в Газе", - пишет Reuters.

При этом глава Белого дома сказал, что в субботу он разговаривал с лидерами этих стран, а также с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, которые уже подписали "Соглашения Авраама".

"Я настоятельно призываю все страны немедленно подписать Авраамские соглашения, и если Иран подпишет соглашение со мной, как с президентом Соединенных Штатов Америки, для меня будет честью, если они также станут частью этой беспрецедентной мировой коалиции", - написал президент США в своем Truth Social.

Он также упомянул "всю работу, проделанную Соединенными Штатами, чтобы попытаться собрать эту очень сложную мозаику".



По словам пакистанского источника, знакомого с ситуацией, заявление Трампа отражало попытку использовать дипломатические усилия по прекращению огня в Иране для более широкого продвижения "Соглашений Авраама".