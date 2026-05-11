ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Хезболла" поразила "Железный купол" Израиля дроном-камикадзе

01:04 11.05.2026 Пн
2 мин
Почему израильские системы РЭБ не смогли остановить атаку и что говорят в ЦАХАЛ?
aimg Филипп Бойко
"Хезболла" поразила "Железный купол" Израиля дроном-камикадзе Фото: ПВО "Железный купол" (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Боевики группировки "Хезболла" атаковали батарею израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол". Для удара террористы использовали дрон-камикадзе с функцией просмотра от первого лица (FPV).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Читайте также: Война Израиля и США против Ирана еще не закончена, - Нетаньяху

В воскресенье вечером Хезболла обнародовала кадры атаки и на видео четко видно момент попадания беспилотника в установку ПВО на северной границе. Армия обороны Израиля официально не комментирует инцидент.

Однако источники в военных кругах не отрицают подлинность записи. Специалисты предполагают, что сама атака произошла несколько дней назад. Боевикам понадобилось время на монтаж и публикацию материала.

Почему дроны перехитрили высокие технологии

FPV-дроны стали настоящей проблемой для Израиля, ведь террористы в последнее время стали все чаще их использовать. Передовые системы отслеживания не всегда видят дрон. Малый размер помогает скрываться, а низкая высота полета также играет на руку врагу.

Ранее Израиль успешно сбивал обычные беспилотники. Но использование FPV-дронов изменило правила игры. Такая тактика стала массовой во время российско-украинской войны. Теперь ее переняли боевики на границе с Израилем.

Израильские военные сейчас внедряют пилотные программы для идентификации малых целей. Офицеры ЦАХАЛ признают сложность ситуации. Процесс идет трудно, ведь армия вынуждена реагировать в режиме реального времени, говорится в материале издания.

Проблему прогнозировали заранее: еще в середине марта бывший начальник ПВО Израиля Ран Кочав предупреждал, что армия недостаточно защищает свои самые ценные объекты. Речь идет о системах "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела".

По словам генерала, если эти установки будут поражены, более широкая оборона страны может просто развалиться. Теперь эти опасения подтверждаются на практике и Израиль вынужден срочно менять подходы к защите собственного неба.

Какие последние новости об Израиле и "Хезболле"

Вскоре в Ливане должны состояться переговоры между Иерусалимом и Бейрутом. 14-15 мая при содействии Штатов делегации должны сформировать всеобъемлющее соглашение о мире и безопасности.

Израилю и "Хезболле" не удалось долго удерживать прекращение огня. Стороны обменивались ударами, а Израиль даже выпустил на поле боя против "Хезболлы" артиллерию нового поколения - пушку Ro'em.

Перемирие между Ливаном и Израилем по "Хезболле" было заключено при посредничестве США 16 апреля. Премьер Ливана приветствовал объявление о прекращении огня от Трампа. Премьер Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ останется на "стратегических позициях" в течение 10-дневного перемирия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль
Новости
В Украине планируют восстановить 10 миллионов квадратных метров дорог до лета, - Свириденко
В Украине планируют восстановить 10 миллионов квадратных метров дорог до лета, - Свириденко
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"