Хезболла пробила "Железный купол" Израиля FPV-дронами, заявляют боевики

Группировка Хезболла осуществила массированную атаку на военные объекты Израиля, целясь в системы противовоздушной обороны. Боевики отчитываются о десятках ударов за последние сутки.

Ливанские боевики заявили о 12 отдельных операциях. Под огнем оказались позиции на юге Ливана и севере Израиля. Атаки включали удары по военной технике и командным пунктам.

Также боевики пытались вывести из строя системы помех для беспилотников. В заявлении группы указано, что нападения стали ответом на нарушение Израилем режима прекращения огня и нападения на южные села.

"Железный купол" не такой уж и "железный"

Основной целью стали средства противовоздушной обороны. Хезболла пытается пробить защиту противника. Под удар FPV-дронов попали четыре пусковые установки системы Железный купол в казармах Бранит и Рамим.

Кроме того, атакованы другие стратегические объекты:

три системы противодействия беспилотникам Drone Dome;

военная инженерная машина в городе Бинт-Джебейль;

техническое устройство и командная машина на полигоне Джаль-аль-Аллам.

Также зафиксирован обстрел израильского беспилотника Heron 1 над регионом Бекаа. По нему выпустили ракету класса земля-воздух, что заставило аппарат отступить.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал беспилотники "серьезной угрозой" и призвал военных разработать способы противодействия им.