Хезболла пробила "Железный купол" Израиля FPV-дронами, заявляют боевики

07:35 24.05.2026 Вс
Группировка сообщила о 12 атаках на военную инфраструктуру ЦАХАЛ
Хезболла пробила "Железный купол" Израиля FPV-дронами, заявляют боевики Фото: система "Железный купол" (Getty Images)
Группировка Хезболла осуществила массированную атаку на военные объекты Израиля, целясь в системы противовоздушной обороны. Боевики отчитываются о десятках ударов за последние сутки.

Ливанские боевики заявили о 12 отдельных операциях. Под огнем оказались позиции на юге Ливана и севере Израиля. Атаки включали удары по военной технике и командным пунктам.

Также боевики пытались вывести из строя системы помех для беспилотников. В заявлении группы указано, что нападения стали ответом на нарушение Израилем режима прекращения огня и нападения на южные села.

"Железный купол" не такой уж и "железный"

Основной целью стали средства противовоздушной обороны. Хезболла пытается пробить защиту противника. Под удар FPV-дронов попали четыре пусковые установки системы Железный купол в казармах Бранит и Рамим.

Кроме того, атакованы другие стратегические объекты:

  • три системы противодействия беспилотникам Drone Dome;
  • военная инженерная машина в городе Бинт-Джебейль;
  • техническое устройство и командная машина на полигоне Джаль-аль-Аллам.

Также зафиксирован обстрел израильского беспилотника Heron 1 над регионом Бекаа. По нему выпустили ракету класса земля-воздух, что заставило аппарат отступить.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал беспилотники "серьезной угрозой" и призвал военных разработать способы противодействия им.

Контекст атаки на "Железный купол"

Хезболла не впервые атакует ценные противоракетные системы простыми дронами. Буквально две недели назад боевики объявили об успешной атаке.

Еще в середине марта бывший начальник ПВО Израиля Ран Кочав предупреждал, что армия недостаточно защищает свои самые ценные объекты. Речь идет о системах "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела".

В целом, сейчас две стороны придерживаются перемирия с периодическими вспышками открытия огня и атаками. Следующие переговоры между сторонами состоятся уже 2 и 3 июня.

